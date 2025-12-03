Timeless Planet hat das Projekt umgesetzt, mit dem die Thermebetreiber zumindest tageweise ihren Strombedarf komplett aus der Erzeugung aus ihrer Photovoltaik-Parkplatz-Überdachung decken können. Dabei hilft auch ein Batteriespeicher von Fenecon, der immerhin 3864 Kilowattstunde Kapazität aufweist. Die Therme Bad Wörrishofen haben in den vergangenen Monaten eine moderne Energieinfrastruktur erhalten. So ist von Timeless Planet der Parkplatz mit Solarmodulen überdacht worden. Die Photovoltaik-Anlage hat eine Leistung von 1,34 Megawatt. Dazu ist ein Batteriespeicher von Fenecon installiert worden. ...

