München - Mit dem Streamingdienst HBO Max kämpft vom kommenden Jahr an ein weiterer starker Anbieter um Publikum auf dem dicht gedrängten deutschsprachigen Streamingmarkt. Das Angebot solle am 13. Januar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein an den Start gehen, teilte Warner Bros. Discovery mit. Das Unternehmen sprach von einem «bedeutenden Schritt in seiner europäischen Expansion». Punkten soll HBO Max bei den Zuschauern ...

