Anstatt mit echten Synchronsprecher:innen zu arbeiten, hat Amazon sich bei Anime-Serien für die günstigere KI-Variante entschieden. Das Experiment ging schief und lässt Fans enttäuscht zurück. Viele Künstler:innen befürchten, dass KI ihnen langfristig die Arbeit wegnehmen könnte - Synchronsprecher:innen bilden dabei keine Ausnahme. Wie ein aktueller Fall von Amazon Prime Video zeigt, ist diese Sorge nicht ganz unbegründet. Laut Futurism hat der Streaming-Dienst ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.