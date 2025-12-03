Neue Pharma-Rakete!: Crowdstrike unter Druck, Airbus legt zu & Korrektur bei Rheinmetall beendet?

Der Chef höchstpersönlich hat bei Rheinmetall zugegriffen und Aktien im Wert von 300.000 € gekauft. Ein Vertrauensbeweis, der die Korrektur der Aktie beenden könnte? Auch bei Hensoldt und Renk haben die Insider gekauft!Palantir oder CACI? Bei Konzerne sind zwar keine direkten Konkurrenten, aber haben eines gemeinsam: Sowohl Palantir als CACI arbeiten viel für US-Behörden und das Militär. Allerdings in unterschiedlichen Bereichen: Palantir entwickelt Softwareplattformen für Datenanalyse und KI. Das ist skalierbares Tech-Business mit hohen Margen. CACI liefert Dienstleistungen, IT-Modernisierung, Cyber- und Geheimdienstunterstützung, oft projektbasiert und vertraglich langfristig gebunden. …

