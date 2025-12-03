Die Übernahme von CureVac durch den Mainzer Wettbewerber BioNTech steht kurz vor dem endgültigen Abschluss. Die notwendige Mindestannahmeschwelle wurde übertroffen. Es wird allerdings noch eine Nachangebotsfrist bis zum 18. Dezember geben, in der noch bestehende CureVac-Aktionäre das Umtauschangebot annehmen können.Bis zum Ablauf einer ersten Angebotsfrist an diesem Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) wurden rund 81,74 Prozent der CureVac-Anteile in BioNTech-Aktienhinterlegungsscheine ("American Depositary ...Den vollständigen Artikel lesen ...
