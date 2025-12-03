Die Übernahme von CureVac durch den Mainzer Wettbewerber BioNTech steht kurz vor dem endgültigen Abschluss. Die notwendige Mindestannahmeschwelle wurde übertroffen. Es wird allerdings noch eine Nachangebotsfrist bis zum 18. Dezember geben, in der noch bestehende CureVac-Aktionäre das Umtauschangebot annehmen können.Bis zum Ablauf einer ersten Angebotsfrist an diesem Mittwoch (15.00 Uhr MEZ) wurden rund 81,74 Prozent der CureVac-Anteile in BioNTech-Aktienhinterlegungsscheine ("American Depositary ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.