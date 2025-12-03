Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag nach der Vorlage von Daten zum US-Arbeitsmarkt unter Druck gekommen. Die Daten aus dem monatlich erscheinenden ADP-Bericht zum privaten Sektor sind schwächer ausgefallen. Das stützt zwar die Hoffnung auf tiefere Leitzinsen in den USA, was an der Börse gerne gesehen wird. Gleichzeitig könnten aber auch Konjunkturängste rasch zunehmen. Die enttäuschenden ADP-Daten geben Händlern zufolge der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.