Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag nach der Vorlage von Daten zum US-Arbeitsmarkt unter Druck gekommen. Die Daten aus dem monatlich erscheinenden ADP-Bericht zum privaten Sektor sind schwächer ausgefallen. Das stützt zwar die Hoffnung auf tiefere Leitzinsen in den USA, was an der Börse gerne gesehen wird. Gleichzeitig könnten aber auch Konjunkturängste rasch zunehmen. Die enttäuschenden ADP-Daten geben Händlern zufolge der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
