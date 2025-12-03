Die Richtung ist derzeit klar bei Lithium: Der für die Energie- und die Mobilitätswende sehr wichtige Rohstoff wird nach jahrelanger Talfahrt aktuell immer teurer. So ist der Preis ausgehend vom Tief nun um mehr als 50 Prozent gestiegen und hat in der laufenden Handelswoche ein neues 17-Monatshoch markiert. Die steigenden Lithiumpreise - aktuell müssen für eine Tonne rund 94.000 Chinesische Yuan (umgerechnet etwa 9.400 Euro) auf den Tisch gelegt werden - sorgen natürlich für Rückenwind bei den drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...