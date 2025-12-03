Timeless Planet hat das Projekt umgesetzt, mit dem die Thermenbetreiber zumindest tageweise ihren Strombedarf komplett mit der Erzeugung aus ihrer Photovoltaik-Parkplatz-Überdachung decken können. Dabei helfen auch Batteriespeicher von Fenecon, der immerhin 3864 Kilowattstunde Kapazität aufweist. Die Therme Bad Wörishofen hat in den vergangenen Monaten eine moderne Energieinfrastruktur erhalten. So ist von Timeless Planet der Parkplatz mit Solarmodulen überdacht worden. Die Photovoltaik-Anlage hat eine Leistung von 1,34 Megawatt. Dazu sind drei Batteriespeicher von Fenecon installiert worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland