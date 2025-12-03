TotalEnergies hat seine ersten beiden Deutschlandnetz-Standorte entlang der Autobahn in Betrieb genommen. Der Doppelstandort an der Rastanlage Weißer Graben befindet sich an der A3 bei Erlangen und verfügt je Fahrtrichtung über drei Säulen mit je zwei Schnellladepunkten. Wie in der Ausschreibung zum Deutschlandnetz vorgegeben, ist an jedem dieser Ladepunkte das Schnellladen mit mindestens 200 kW möglich. Ist nur einer der beiden Ladepunkte einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...