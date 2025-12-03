© Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

Volvo Cars meldet im November 10 Prozent weniger Absatz, gleichzeitig ist der Verkauf vollelektrischer Autos gestiegen. Analysten heben die Kursziele an, die Aktie ist 2025 weiterhin gut im Plus.Volvo Cars teilte am Mittwoch mit, dass es im November 60.244 Fahrzeuge, 10 Prozent weniger als im Vorjahr, verkaufte. Volvo Cars, das mehrheitlich dem chinesischen Konzern Geely Holding gehört, teilte in einer Erklärung mit, dass der Absatz vollelektrischer Autos im Jahresvergleich um 4 Prozent gestiegen sei und nun 24 Prozent des Gesamtvolumens ausmache. Der Absatz von Elektroautos insgesamt, einschließlich Plug-In-Hybriden, ging um 5 Prozent zurück und machte 50 Prozent des gesamten …