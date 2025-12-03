Zürich - Am Devisenmarkt gewinnen die Erwartungen an eine Senkung der US-Leitzinsen in der kommenden Woche etwas an Kraft. Das setzt den US-Dollar unter Druck, sowohl zum Euro als auch zum Schweizer Franken. Allerdings halten sich die Bewegungen in den entsprechenden Währungspaaren in Grenzen. So hat sich die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar am Mittwochnachmittag nur leicht auf 1,1665 Dollar verteuert nach Kursen von unter ...

