Bern - Die Radiokonzession für die Kantone Graubünden und Glarus bleibt bis 2034 endgültig beim regionalen Medienunternehmen Somedia. Die Radio Alpin Grischa AG von Roger Schawinski zieht sich nach eigenen Angaben zurück, nachdem ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts für das Unternehmen negativ ausgefallen ist. Am Mittwochmorgen teilte das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen mit, dass es das Revisionsgesuch der Radio Alpin Grischa AG abweist. ...

