New York - Die Anleger haben sich am Mittwoch an den US-Börsen mit Aktienkäufen wieder schwerer getan. Im Fokus stand der überraschend schwache Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP für November, der «weiteren Treibstoff für die Zinssenkungsfantasie» lieferte, wie Marktexperte Andreas Lipkow sagte. Etwas später sendete der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor allerdings eher gegenläufige Signale, er lag über en Erwartungen. ...

