Mersen stellt neue Sicherungen für Photovoltaik-Parks vor. Der Sicherungsschutz greift für Anlagen mit 2.000 Volt DC. Der französische Elektronik-Komponenten-Hersteller Mersen stellt die neue Sicherungsserie HelioProtection HP20P für die Photovoltaik vor. Die PV-Sicherungen für Photovoltaikanlagen mit einer Ausgangsleistung von 2.000 Volt DC seien eine Innovation für eine höhere Systemeffizienz und sicherere Hochspannungsarchitekturen, teilte Mersen mit. Sie seien die ersten ihrer Art auf dem Markt ...

