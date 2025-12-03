Stellungnahme des Schweiz. Gewerbeverbandes sgv: «Die Vernehmlassung zur Sicherung der Hierarchie des Strassennetzes endet dieser Tage. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt die Vorlage des Bundesamts für Strassen (ASTRA). Sie stellt sicher, dass verkehrsorientierte Strassen ihre Funktion behalten und KMU nicht durch flächendeckende Tempo-30-Zonen behindert werden. Mit der Vorlage setzt das ASTRA eine Motion von Nationalrat Peter Schilliger ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.