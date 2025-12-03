EPIC Suisse AG / Key word(s): Capital Increase
Media release - Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
Zurich, 3 December 2025
EPIC Suisse launches an accelerated bookbuild offering of approximately CHF 60 million
EPIC Suisse AG (SIX: EPIC) (the "Company" or "EPIC Suisse") announced today the launch of an accelerated bookbuild offering ("Offering") of newly issued registered shares ("New Shares") for an amount of approximately CHF 60 million in gross proceeds at a placement price of CHF 80.00 per New Share. The New Shares will be issued out of the Company's existing capital band and correspond to approximately 7% of EPIC Suisse's currently issued share capital.
Background to the Offering
EPIC Suisse continues to see robust momentum across its portfolio of office, logistics and retail assets, supported by stable tenant demand and recent development completions such as PULSE and Campus Leman Building C. The Company maintains a "buy, build, and hold" strategy focusing on high-quality properties in attractive locations across Switzerland, mainly in the Lake Geneva Region and the Zurich Economic Area. Against a backdrop of sustained investor appetite for income-producing real estate assets and the Company's development and acquisition pipeline, EPIC Suisse intends to strengthen its financial flexibility with additional equity to support the Company's near-term and medium-term growth objectives.
Use of proceeds
Net proceeds from the Offering are expected to be deployed toward the Company's ongoing and planned real estate development and acquisition pipeline. This capital is intended to provide flexibility for the continued disciplined expansion, reinforce the balance sheet strength as well as being used for general corporate purposes.
The Offering
The Offering will begin immediately following this announcement. The final number of New Shares to be issued will be determined at the conclusion of the bookbuilding process, which is expected to be completed prior to market opening on 4 December 2025.
The Offering will be executed without statutory pre-emptive rights for existing shareholders and will be offered to institutional and professional investors in Switzerland and to certain investors outside the United States under Regulation S.
EPIC Suisse has agreed to a 90-day lock-up period after the listing of the New Shares, subject to customary exceptions. EPIC Luxembourg S.A. and Alrov Ventures Ltd. (majority shareholder) have also committed to the lock-up of 90 days.
The New Shares will rank pari passu with the existing shares and are expected to be listed and admitted to trading on SIX Swiss Exchange on or around 8 December 2025. Payment and settlement are expected to take place on or around 8 December 2025.
Contact information
Valérie Scholtes, CFO, EPIC Suisse AG, Phone: +41 44 388 81 00, E-mail: investors@epic.ch
About EPIC Suisse AG
EPIC Suisse AG is a Swiss real estate company with a high-quality property portfolio of CHF 1.7 billion in market value. It has a sizeable development pipeline and a strong track record in sourcing, acquiring, (re)developing and actively managing commercial properties in Switzerland. EPIC's investment properties are mainly located in Switzerland's major economic hubs, specifically the Lake Geneva Region and the Zurich Economic Area. Listed on SIX Swiss Exchange since May 2022 (SIX ticker symbol EPIC; Swiss Security Number (Valorennummer) 51613168; ISIN number CH0516131684). More information: www.epic.ch
2239834 03-Dec-2025 CET/CEST