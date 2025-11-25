Zürich - Epic Suisse hat in den ersten neun Monaten 2025 die Mieteinnahmen gesteigert. Zudem nahm der Portfoliowert der Immobiliengesellschaft seit Jahresanfang zu. Der Gesamtertrag belief sich laut einer Mitteilung vom Dienstag auf 51,1 Millionen Franken (Vorjahr 50,5 Mio). Diese Zahl umfasst die Mieterträge sowie die übrigen Erträge. Unter Einbezug der kürzlich fertiggestellten Projekte PULSE und Campus Leman Gebäude C2 belaufen sich die Gesamteinnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
