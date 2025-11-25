Zürich - Epic Suisse hat in den ersten neun Monaten 2025 die Mieteinnahmen gesteigert. Zudem nahm der Portfoliowert der Immobiliengesellschaft seit Jahresanfang zu. Der Gesamtertrag belief sich laut einer Mitteilung vom Dienstag auf 51,1 Millionen Franken (Vorjahr 50,5 Mio). Diese Zahl umfasst die Mieterträge sowie die übrigen Erträge. Unter Einbezug der kürzlich fertiggestellten Projekte PULSE und Campus Leman Gebäude C2 belaufen sich die Gesamteinnahmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.