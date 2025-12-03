© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

OpenAI, lange das Synonym für den KI-Boom, gerät laut einem neuen Analystenreport der Deutschen Bank gleich von drei Seiten unter Druck - mit spürbaren Folgen für Microsoft, Google, Nvidia & Co.Zum dritten Geburtstag des Chatbot-Pioniers ChatGPT ziehen die Analysten der Deutschen Bank eine Bilanz der Erfolgsgeschichte. Angesichts der "Code Red"-Warnung von OpenAI-Chef Sam Altman steht das Unternehmen zu seinem Jubiläumstag gehörig unter Druck. Die Experte sehen drei zentrale Problempunkte für ChatGPT. 1. Wachstumsstopp bei ChatGPT-Abos trifft Microsoft-Ökosystem In Europas Kernmärkten stagniert das Bezahlmodell von ChatGPT seit dem Sommer. Die Deutsche Bank verweist auf nur minimale …