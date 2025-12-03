Gerüchte um MICROSOFT setzten heute einige KI-Werte erneut unter Druck. Laut The Information hat der Konzern die Vertriebsziele für mehrere KI-Produkte gesenkt, weil viele Sales-Teams ihre Vorgaben im vergangenen Geschäftsjahr verfehlt haben. Klar ist - und das gilt auch für 2026: In der Diskrepanz zwischen Capex-Boom und realer Monetarisierung liegt am Ende das Risiko vieler KI-Werte. Daraus resultiert kein KI-Crash aber ein kontinuierlicher Abbau vieler Bewertungen (gemeint sind nicht die großen Hyperscaler). Selektion bleibt hier absolut Trumpf.



