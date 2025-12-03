Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt schliesst am Mittwoch einen insgesamt wenig bewegten Handel tiefer ab. Der Leitindex SMI konnte dabei auf die Unterstützung der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche zählen, deren Kursgewinne einen deutlicheren Rückgang verhinderten. Ein starkes Plus verbuchten Schweizer Tech-Werte. Sie wurden vom Aufschwung der US-Tech-Riesen an der Wall Street getragen. Die Blicke der Anlegerinnen und Anleger richteten sich ...

