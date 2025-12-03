EQS-Ad-hoc: VERBUND AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen

VERBUND AG: Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine Ausschüttung einer Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2025 vor



Der Vorstand der VERBUND AG hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025, zusätzlich zur ordentlichen Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 € pro Aktie vorzuschlagen. Die Sonderdividende entspricht einem Betrag in Höhe von rd. 400 Mio. € und unterstützt eine aktionärsorientierte Kapitalallokation.

Die Ausschüttung der Dividenden erfolgt vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und der Beschlussfassung im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2026.

