Paris/London - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hatte seine Mühe, nach dem zwischenzeitlichen Anstieg auf das höchste Niveau seit Mitte November seine Gewinne zu verteidigen. Über die Ziellinie ging er 0,15 Prozent höher bei 5.694,56 Punkten. Ausserhalb der Eurozone gab es bei bedeutenden Länderindizes jedoch leichte Verluste. Der britische FTSE 100 gab um 0,10 Prozent auf ...

