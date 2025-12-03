Tesla rückt seinem Ziel eines autonomen Fahrdienstes näher. Der US-Elektroautobauer hat in Arizona erstmals eine zentrale Genehmigung für einen kommerziellen Ride-Hailing-Dienst erhalten.Regulatorischer Durchbruch mit Signalwirkung Die Verkehrsbehörde von Arizona hat Tesla am 17. November als sogenanntes Transportation Network Company registriert. Der Antrag war am 13. November eingereicht worden. Mit dieser Erlaubnis darf Tesla in Arizona ...

