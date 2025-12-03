Durch erweiterte Kapazitäten in Europa und den Vereinigten Staaten kann das Unternehmen nun verbesserte externe Logistikdienstleistungen für Pharmaunternehmen anbieten

Cencora, ein globales Unternehmen für pharmazeutische Lösungen, hat heute Investitionen zur Verbesserung seiner Third-Party-Logistics-Kapazitäten (3PL) in den Vereinigten Staaten und Europa bekannt gegeben. Cencora erweitert damit sein globales Netzwerk und stärkt seine speziellen Logistikdienstleistungen, die es Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt anbieten kann.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Spezialarzneimitteln, die auf den Markt kommen, und der steigenden Nachfrage nach einem umfassenden Arzneimittelmanagement erweitert Cencora sein globales 3PL-Dienstleistungsangebot durch:

Ausbau der Kapazitäten in wichtigen Märkten in Europa: Cencora erweitert seine paneuropäischen Logistikkapazitäten durch NextPharma Logistics, einen Logistikdienstleister für das Gesundheitswesen, der seine Dienstleistungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbietet. Darüber hinaus wird Cencora im Jahr 2026 eine 3PL-Anlage in Italien eröffnen und damit an die jüngsten Investitionen zum Ausbau der Lagerkapazitäten in Frankreich, Spanien und Großbritannien anknüpfen.

Erweiterung der Lagerkapazitäten und Kühlkettenkapazitäten in den Vereinigten Staaten: Cencora plant die Eröffnung einer neuen, hochautomatisierten 3PL-Anlage mit einer Fläche von 500.000 Quadratfuß in Texas im Jahr 2028.

"Unsere Kunden verlassen sich auf uns als Erweiterung ihrer eigenen Betriebsabläufe. Wir werden daher unsere Kapazitäten im Bereich der Pharmalogistik durch Investitionen in unser 3PL-Netzwerk kontinuierlich weiter ausbauen, um unseren Kunden einen noch besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Support bieten zu können", so Chris Williams, Senior Vice President und President von Alloga Europe ICS. "Ob im Rahmen umfangreicher globaler Programme oder bei der Einführung einer fortschrittlichen Therapie in einem neuen Markt: Wir können unseren Kunden die integrierte Unterstützung bieten, die sie benötigen, um die Komplexität der Lieferkette zu bewältigen, ihren kommerziellen Erfolg zu maximieren und einen effizienten und zuverlässigen Zugang zu ihren Produkten sicherzustellen."

Erweiterte paneuropäische 3PL-Kapazitäten

NextPharma Logistics hat seinen Hauptsitz in Deutschland und bietet integrierte Lieferkettenlösungen wie Lagerung, Distribution, Serialisierung sowie Qualitätssicherung und Compliance-Management. Das Unternehmen stellt temperaturkontrollierte Lösungen, einschließlich Kühl- und Tiefkühllagerung, über seine Good Distribution Practice (GDP)-konformen Einrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereit.

Dank NextPharma Logistics und durch die geplante Eröffnung einer 3PL-Anlage in Italien erweitert Cencora seine Logistikkapazitäten in europäischen Schlüsselmärkten und kann nun einen umfassenderen paneuropäischen Support anbieten. Cencora baut seine Spezial-Logistikkapazitäten in Europa durch die Erweiterung der Kühlkettenkapazitäten in seinem gesamten Netzwerk weiter aus, unter anderem durch die Entwicklung einer speziellen Einheit mit Kryotechnologie in den Niederlanden und die Erhöhung der Kühl- und Tiefkühlkapazitäten in Frankreich.

"Pharmazeutische Unternehmen wünschen sich immer häufiger Partner, die ihnen einen umfassenden Support in mehreren Märkten bieten können", so Alina Chesnokova, Vice President, Global 3PL Commercialization, Cencora "Durch unseren international skalierten 3PL-Service und unsere vielfältigen Kommerzialisierungslösungen ist Cencora einzigartig positioniert, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, denn wir bieten integrierten Support, der eine nahtlose Expansion in neue Märkte ermöglicht und sicherstellt, dass Produkte pünktlich und in einwandfreiem Zustand geliefert werden."

Erweiterung der Kapazitäten und Kühlkettenkapazitäten in den Vereinigten Staaten

Cencora plant in Texas die Eröffnung einer 500.000 Quadratfuß großen 3PL-Anlage, die voraussichtlich 2028 vollständig betriebsbereit sein wird. Durch den neuen Standort die fünfte 3PL-Anlage von Cencora in den Vereinigten Staaten wird die Kapazität von Cencora zur Lagerung von Produkten bei kontrollierter Raumtemperatur, im Kühl- und Tiefkühlbereich, einschließlich Ultra-Tiefkühlung und Kryokühlung, erheblich erweitert.

Zusätzlich zu der Anlage in Texas hat Cencora seine Ultra-Tiefkühl- und Kryogenlagerkapazitäten innerhalb seines gesamten 3PL-Netzwerks in den Vereinigten Staaten mehr als verdreifacht, um der steigenden Nachfrage nach Spezialmedikamenten wie Zell- und Gentherapien gerecht zu werden. Die erweiterte Lagerkapazität in Kombination mit den globalen logistischen Spezialkompetenzen von Cencora erlaubt es dem Unternehmen, umfassende logistische Unterstützung von der klinischen Erprobung bis zur Vermarktung anzubieten, einschließlich einer speziellen Lieferkettenlösung für Zell- und Gentherapien.

Weitere Informationen rund um die umfassenden 3PL-Dienstleistungen von Cencora finden Sie unter: Cencora.com/logistics/3PL

Über Cencora

Cencora ist ein weltweit führendes Unternehmen für pharmazeutische Lösungen, das sich auf die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen und Tieren auf der ganzen Welt konzentriert. Wir arbeiten mit pharmazeutischen Innovatoren in der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um den Marktzugang zu Therapien zu erleichtern und zu optimieren. Pflegedienstleister verlassen sich bei der sicheren und zuverlässigen Bereitstellung von Pharmazeutika, Gesundheitsprodukten und Lösungen auf uns. Unsere mehr als 51.000 Teammitglieder weltweit tragen durch die Kraft unseres Unternehmenszwecks zu positiven Gesundheitsergebnissen bei: Wir stehen Seite an Seite in unserer Verantwortung, eine gesündere Zukunft zu schaffen. Cencora ist auf Rang 10 unter den Fortune 500 und auf Rang 18 unter den Global Fortune 500 gelistet und erzielt einen Jahresumsatz von über 300 Milliarden USD.

