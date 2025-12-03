NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach gesenkten Auslieferungszielen für 2025 mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst David Perry hob am Mittwoch die gleichzeitig beibehaltenen Finanzziele des Flugzeugbauers hervor. An den Markterwartungen für 2025 erwartet er folglich keine größeren Veränderungen./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:11 / GMT



ISIN: NL0000235190





