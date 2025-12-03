Ein guter Einstiegskurs ist für den Erfolg von kurzfristigen Investitionen entscheidend. Anders als manche Experten behaupten, steigert ein optimaler Einstiegszeitpunkt die Chancen auf profitable Trades deutlich.Selbstverständlich ist es theoretisch möglich, auch mit einer Trefferquote von nur 30 Prozent an der Börse Gewinne zu erzielen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Gewinne konsequent laufen gelassen und Verluste strikt begrenzt werden. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.