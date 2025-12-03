Im Rahmen des RuMaS Trading-Tipps für Donnerstag steht eine Aktie im Fokus, die zum Faschingsanfang 2025 ein neues Allzeithoch erreicht hat. Dieses markante Kursereignis wurde jedoch von einer anschließenden Korrekturphase abgelöst. In dieser Phase verzeichnete die Aktie fünf aufeinanderfolgende Verlusttage, wodurch der Kurs eine bedeutende Unterstützungslinie erreichte.Diese Unterstützungslinie erwies sich als stabil und konnte insgesamt erfolgreich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS