Ein steiler Kurseinbruch erschüttert die Rüstungsbranche. Ausgelöst durch kurzfristige Friedenshoffnungen ignorieren die Märkte jedoch die unverändert robusten Fundamentaldaten: pralle Auftragsbücher und steigende globale Verteidigungsbudgets. Diese Diskrepanz eröffnet strategische Einstiegsgelegenheiten. Drei Schlüsselunternehmen, der Artillerie- und Fahrzeughersteller Rheinmetall, der kritische Rohstofflieferant Almonty Industries und der Drohnenabwehrspezialist DroneShield, stehen im Fokus, um von der anhaltenden Nachfrage zu profitieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
