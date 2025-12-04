Ein steiler Kurseinbruch erschüttert die Rüstungsbranche. Ausgelöst durch kurzfristige Friedenshoffnungen ignorieren die Märkte jedoch die unverändert robusten Fundamentaldaten: pralle Auftragsbücher und steigende globale Verteidigungsbudgets. Diese Diskrepanz eröffnet strategische Einstiegsgelegenheiten. Drei Schlüsselunternehmen, der Artillerie- und Fahrzeughersteller Rheinmetall, der kritische Rohstofflieferant Almonty Industries und der Drohnenabwehrspezialist DroneShield, stehen im Fokus, um von der anhaltenden Nachfrage zu profitieren.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.