© Foto: OpenAI

Wells Fargo sieht Oracle trotz jüngster Rückschläge vor einem rasanten KI-getriebenen Aufstieg, der den Konzern in die Top-Liga der Cloud-Anbieter katapultieren könnte.Oracle könnte einer der größten Gewinner des globalen KI-Booms werden - davon zeigt sich Wells Fargo in einer neuen Analyse überzeugt. Die US-Großbank nimmt die Aktie mit "Overweight" auf und setzt ein ambitioniertes Kursziel von 280 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 39 Prozent entspricht. Trotz Kursrutsch im vierten Quartal Zwar liegt die Oracle-Aktie seit Jahresbeginn noch immer 21 Prozent im Plus, doch im vierten Quartal verlor das Papier fast 29 Prozent, da Investoren anhaltende Zweifel äußerten, ob die …