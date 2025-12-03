NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch weiter moderat zulegen. Im Fokus steht der überraschend schwache Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleister ADP für November, der "weiteren Treibstoff für die Zinssenkungsfantasie" liefert, wie Marktexperte Andreas Lipkow sagte. In Kürze werden außerdem noch die verzögerten Industrieproduktionsdaten für September bekannt gegeben sowie nach dem Börsenstart die wichtigen ISM-Daten für den Dienstleistungssektor im November.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 47.580 Punkte. Tags zuvor hatte der bekannteste Wall-Street-Index einen ersten Teil seiner zum Auftakt in dem Monat Dezember erlittenen Verluste wettgemacht. Nun könnte die Erholung weitergehen.

Der Nasdaq 100 dagegen hatte seine Verluste vom Montag im Vortageshandel bereits wieder mehr als ausgeglichen und ist nun zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte November. Aktuell sieht IG den überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Auswahlindex 0,2 Prozent im Plus bei 25.610 Punkten.

Viele Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Datenlage eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed stützen dürfte. Zugleich wird eine solche am Markt bereits erwartet und gilt als eingepreist. Zuletzt schwache Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten sowie entsprechende Signale seitens der Notenbank sind die Gründe. Die Fed-Mitglieder kommen in der nächsten Woche zur Zinssitzung zusammen und werden am Mittwochabend ihre Zinsentscheidung bekanntgeben.

US-Präsident Donald Trump hatte außerdem am Vortag erklärt, im Februar seinen Kandidaten für die Nachfolge des derzeitigen Fed-Präsidenten Jerome Powell bekanntgeben zu wollen. Dabei deutete er an, dass sein Chefökonom Kevin Hassett eine mögliche Wahl sei. Am Markt wird stark darauf spekuliert, dass der neue Fed-Chef Trumps Forderungen nach niedrigeren Zinsen unterstützen wird.

Unter den Einzelwerten im Tech-Sektor stehen vor dem Börsenstart bereits Marvell Technology, Oracle oder auch Astera Labs im Blick. Marvell sprangen um fast 10 Prozent hoch, denn das Halbleiterunternehmen mit Fokus auf Lösungen für Rechenzentren hatte Investoren am Vorabend mit Aussagen beruhigt, dass die Sparte für kundenspezifisches Chipdesign Folgeaufträge erhalte. Das Wachstum dürfte sich folglich fortsetzen und Marvell weiter von stark gestiegenen Investitionen in KI-Computing profitieren.

Oracle legten um knapp 2 Prozent zu und profitierten von einem Analystenkommentar der Bank Wells Fargo. Michael Turrin nahm das Papier des Software-Unternehmens mit "Overweight" und einem Kursziel von 280 US-Dollar in seine Bewertung auf und bezeichnete Oracle als "aufstrebenden Marktführer im KI-Superzyklus".

Für Astera Labs ging es um 6 Prozent hoch, nachdem die Aktie des Halbleiterentwicklers in den Bereichen Cloud Computing und Rechenzentren am Dienstag noch um 13,5 Prozent abgesackt waren. Da war der Zwischenbericht des Wettbewerbers Credo Technology sehr gut aufgenommen worden. Nun hoben Analysten hervor, dass Amazons KI-Chipfamilie AWS Trainium positiv für Astera Labs sei.

Mit Blick auf das KI-Thema dürften zudem die Papiere von Vistra Aufmerksamkeit auf sich ziehen, denn die Ratingagentur S&P hob die Kreditwürdigkeitseinschätzung für das Energieunternehmen, das auch im Bereich Infrastrukturnetzwerke engagiert ist, auf "Investment Grade". Die Aktie gewann vorbörslich knapp 1 Prozent.

Deutliche Kursausschläge gab es vorbörslich zudem bei American Eagle Outfitters und Acadia Healthcare . Der Bekleidungshersteller meldete ein starkes drittes Quartal und hob seine Jahresziele an, was der Aktie ein Plus von etwas mehr als 13 Prozent bescherte. Acadia Health büßten dagegen 25 Prozent ein, denn der Anbieter von Behandlungseinrichtungen im Gesundheitsbereich kappte sein Jahresziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie./ck/stk

