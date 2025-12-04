Das Börsenjahr 2025 stand natürlich ganz klar im Schatten der US-Technologieriesen wie Nvidia & Co. Darüber hinaus sorgten auch die Gold- und Silberaktien für Aufsehen, doch eine stark laufende Branche sollte nicht vergessen werden: Biotechnologie. So hat etwa kürzlich der Biotech Supertrends Index ein neues Rekordhoch markiert. Der im Jahre 2023 bei 100 Punkten aufgelegte Index, der zwölf spannende Titel aus dem Biotech- und Medizintechniksektor umfasst, kletterte kürzlich auf 152,80 Zähler. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
