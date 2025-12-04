3. Dezember 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) ("First Majestic" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es den Preis für sein zuvor veröffentlichtes Angebot (das "Angebot") von unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahre 2031 (die "Anleihen") festgelegt hat. Das Unternehmen beabsichtigt, Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen US-Dollar (oder 350 Millionen US-Dollar, wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird) auszugeben. Die Anleihen werden zum Nennwert ausgegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden 0,375%- Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2027 (die "bestehenden Schuldverschreibungen") in separaten, privat ausgehandelten Transaktionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Möglichkeiten, zu verwenden.

Die Anleihen werden halbjährlich mit einem Zinssatz von 0,125 % p. a. verzinst. Der anfängliche Umtauschkurs für die Anleihen beträgt 44,7227 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Anleihen, was einem anfänglichen Umtauschpreis von etwa 22,36 US-Dollar pro Aktie entspricht. Der anfängliche Umtauschkurs entspricht einem Aufschlag von etwa 42,50 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs der Aktien an der NYSE und kann unter bestimmten Umständen angepasst werden.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Die Anleihen und die Aktien, in die die Anleihen umgewandelt werden können, wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das "Wertpapiergesetz") registriert oder in Kanada durch einen Prospekt qualifiziert. Die Anleihen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder einer entsprechenden Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft werden und dürfen in Kanada nur gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Anleihen oder der Aktien, in die die Anleihen umgewandelt werden können, dar und gilt nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zum Kauf oder als Verkauf der Anleihen oder der Aktien, in die die Anleihen umgewandelt werden können, in Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig ist.

Über First Majestic

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

"gezeichnet"

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots, die vorgeschlagene Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und den Rückkauf der bestehenden Schuldverschreibungen. Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher können Prognosen nicht garantiert werden. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf Prognosen und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden") sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von First Majestic wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Nichterfüllung der Bedingungen für den Abschluss des Angebots; die Marktnachfrage nach den Anleihen; die Bereitschaft der Inhaber bestehender Schuldverschreibungen, ihre bestehenden Schuldverschreibungen an das Unternehmen zurückzuverkaufen; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Allgemeine Geschäftsentwicklung - Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

