Salesforce übertrifft die Gewinnerwartungen und hebt die Umsatzprognose an. Besonders das KI-Geschäft zieht rasant an - die Aktie steigt nachbörslich trotzdem nur moderat.Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal erwirtschaftete Salesforce einen bereinigten Gewinn von 3,25 US-Dollar je Aktie und lag damit deutlich über den von LSEG erhobenen Prognosen. Beim Umsatz verfehlte das Unternehmen die Konsensschätzung minimal und erzielte 10,26 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Plus von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 2,09 Milliarden US-Dollar oder 2,19 US-Dollar je Aktie. Besonders im Fokus steht die KI-Offensive des Konzerns, die messbar zum Wachstum …

