Zürich - Im schweizweiten Durchschnitt sind die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser im November im Vergleich zum Vormonat gestiegen. In einigen Regionen nimmt allerdings das Angebot zu, wodurch sich auch der Preisdruck erhöht. Konkret stiegen die Angebotspreise für Stockwerkeigentum im November um durchschnittlich 0,6 Prozent. Einfamilienhäuser verzeichneten einen Preisanstieg von 0,3 Prozent, wie einer am Donnerstag veröffentlichten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.