Der Kupferpreis explodiert: Alarmstufe Rot: Die Kupfer-Lager leeren sich. Der Hype um Giant Mining beginnt jetzt

Globale Lagerbestände sinken auf kritisch niedrige Niveaus, während Zollerwartungen riesige Mengen Kupfer in die USA lenken.

der Kupfermarkt erlebte jüngst eine Phase extremer Dynamik. Die Preise in London stiegen auf einen historischen Höchststand, nachdem die London Metal Exchange (LME) einen sprunghaften Anstieg der Abhebungsaufträge verzeichnete - ein klares Zeichen für wachsende Sorgen vor einer globalen Angebotslücke. Die LME-Futures kletterten an ihrem Höhepunkt um bis zu 2,6% und durchbrachen kurzzeitig die Marke von 11.400$ US-Dollar pro Tonne. Obwohl eine Korrektur auf 11.100$ US-Dollar folgte, verdeutlicht dieser Preisausschlag die anhaltende Nervosität und das fundamentale Ungleichgewicht im Markt für das rote Metall.

Die Kupferrallye hat in den letzten Wochen massiv an Dynamik zugelegt. Immer mehr Händler und Analysten warnen vor kritisch niedrigen globalen Lagerbeständen, während gleichzeitig riesige Mengen des Metalls präventiv in die USA verschifft werden - befeuert durch die Erwartung neuer Zölle. Der globale Referenzpreis der London Metal Exchange (LME) ist in diesem Jahr bereits um über 30% gestiegen. Die US-Futures zeigten sich sogar noch stärker, da Anleger darauf wetten, dass bald Zölle auf primäres Kupfer, zusätzlich zu den bereits bestehenden Zöllen auf Halbfabrikate, verhängt werden könnten. Diese Entwicklungen - knapper werdendes Angebot, politische Unsicherheiten und eine explodierende Nachfrage - machen deutlich: Hochwertige Kupferprojekte in stabilen Jurisdiktionen werden immer wertvoller. Hier kommt Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) ins Spiel. Als vielversprechender Akteur in einem aufstrebenden Kupfer-Hotspot...

Ganz frisch über die Nachrichtenticker lief gestern dass Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085). einen wichtigen Schritt zur Erschließung des vollen Potenzials ihres Vorzeigeprojekts, des Majuba Hill Kupfer-Silber-Gold-Projekts in Nevada, unternimmt. Angesichts der Tatsache, dass die Preise für Kupfer, Silber und Gold kürzlich Allzeithochs erreicht haben, positioniert sich Majuba Hill perfekt, um von der steigenden globalen Nachfrage nach kritischen Metallen zu profitieren.

Warum Majuba Hill jetzt im Fokus steht:

Historisch hochgradig: Das Projekt weist starke hochgradige historische Bohrergebnisse auf, einschließlich eines Abschnitts in Bohrloch MHB-30 mit 2,6% Cu und 30,1 g/t Ag über 74,0 Fuß .

Das Projekt weist starke hochgradige historische Bohrergebnisse auf, einschließlich eines Abschnitts in Bohrloch MHB-30 mit . Vielversprechende Gewinnung: Historische Studien deuten auf Kupfergewinnungsraten von bis zu 80% und Silbergewinnungsraten von bis zu 75% hin. Dies wird durch einen Laugungstest von 2013 untermauert, der eine Kupfer-Extraktion von über 84,6% zeigte.

Historische Studien deuten auf und hin. Dies wird durch einen Laugungstest von 2013 untermauert, der eine Kupfer-Extraktion von über 84,6% zeigte. Strategischer Nächster Schritt: Das Unternehmen leitet ein umfassendes metallurgisches Testprogramm ein, um die historischen Daten zu aktualisieren und zu erweitern.

Die ehrgeizigen Ziele für das metallurgische Programm:

Das geplante Metallurgieprogramm ist der Schlüssel zur Entfaltung des vollen Multimetall-Potenzials von Majuba Hill. Die Hauptziele sind:

Bewertung der Mineralisierungsdomänen: Eine genaue Bewertung der Oxid-, Misch- und Sulfid-Mineralisierungsdomänen ist geplant 9 .

Eine genaue Bewertung der ist geplant . Prozessoptimierung: Wir wollen das Verständnis für Kupfer-, Silber- und Goldgewinnungsprozesse entscheidend verbessern 10 .

Wir wollen das Verständnis für entscheidend verbessern . Evaluierung von Verarbeitungsoptionen: Es werden Verarbeitungsoptionen in mehreren Stufen evaluiert, darunter Haufenlaugung und/oder Flotation und/oder Behälterlaugung .

Es werden evaluiert, darunter . Spezialisierte Kreisläufe: Die Bewertung von nachgeschalteten Silber- und Goldkreisläufen ist essenziell für die maximale Wertschöpfung.

Die Bewertung von ist essenziell für die maximale Wertschöpfung. Zukunftssicherung: Wir werden neue technische Daten generieren, die für die Mineralisierungsabgrenzung und zukünftige wirtschaftliche Studien unerlässlich sind.

David Greenway, Präsident und CEO von Giant Mining, bekräftigt:

Mit starken historischen Bohrergebnissen und ermutigenden metallurgischen Ergebnissen sind wir zuversichtlich, dass weitere technische Arbeiten an diesem vielversprechenden Projekt gerechtfertigt sind.

Majuba Hill in Nevada, einer der weltweit führenden Bergbauregionen, bietet dank seiner bestehenden Infrastruktur in Bezug auf Straßen, Strom und Wasser einen erheblichen Kostenvorteil gegenüber abgelegeneren Projekten.

Giant Mining Corp. ist entschlossen, Majuba Hill voranzutreiben und ist vollständig finanziert für die nächste Phase der Bohrungen.

Wir laden Sie ein, die Entwicklung dieses aufregenden Kupfer-Silber-Gold-Projekts zu verfolgen!

UBS prognostiziert historische Kupferhausse bis 2026

UBS sorgt derzeit für Aufsehen an den Rohstoffmärkten: Die Analysten der Bank sehen Kupfer vor einer historischen Preisrallye und haben ihre Prognosen für 2026 entsprechend deutlich nach oben korrigiert. Bereits im März 2026 soll der Kupferpreis demnach auf 11.500 US-Dollar pro Tonne klettern, im Juni auf 12.000 US-Dollar steigen und im September 12.500 US-Dollar erreichen. Zum Jahresende 2026 erwartet UBS sogar ein Preisniveau von 13.000 US-Dollar pro Tonne.

Diese Einschätzung ist nicht aus der Luft gegriffen. Weltweit kommt es zurzeit zu vielfachen Störungen in zentralen Kupferminen: Produktionsprobleme in Indonesien, verzögerte Fördererholungen in Chile und anhaltende Proteste in Peru lassen das Angebot schrumpfen - und ein baldiges Ende dieser Entwicklungen ist nicht absehbar. Gleichzeitig zieht die Nachfrage dynamisch an. Elektromobilität, der Ausbau erneuerbarer Energien, die Modernisierung der Stromnetze sowie der enorme Energiehunger von Rechenzentren sorgen für einen strukturellen Mehrbedarf an Kupfer.

Aus Sicht von UBS führt diese Kombination fast zwangsläufig zu deutlichen Angebotsdefiziten in den Jahren 2025 und 2026 - die globale Nachfrage dürfte die Produktion klar übertreffen. Für Anleger entsteht damit ein hochinteressantes Umfeld: Ein Rohstoff, der für die Energiewende unverzichtbar ist, trifft auf eine absehbare Knappheit. Historisch haben genau solche Konstellationen oft starke Preissteigerungen ausgelöst. Für Investoren, die rechtzeitig positioniert sind, könnte Kupfer daher zu einer der spannendsten Anlagechancen der kommenden Jahre werden.

Wenn ein Rohstoff strukturell knapp wird und gleichzeitig zu den Grundpfeilern der globalen Energiewende zählt, ist es naheliegend, den Blick nicht nur auf den Kupferpreis selbst, sondern auch auf Unternehmen zu richten, die von dieser Entwicklung direkt profitieren können. Genau hier kommt Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) ins Spiel.

Während große Produzenten bereits hoch bewertet sind und nur begrenztes Wachstumspotenzial bieten, positioniert sich Giant Mining als aufstrebender Akteur mit einem klaren Fokus auf aussichtsreichen Kupfer- und Edelmetallvorkommen in Nordamerika. Das Unternehmen konzentriert sich auf Projekte in politisch stabilen, bergbaufreundlichen Regionen - ein entscheidender Vorteil in einer Zeit, in der geologische, regulatorische und soziale Risiken weltweit zunehmen.

Mit dem Majuba-Hill-Projekt in Nevada rückt Giant Mining eines der am stärksten beachteten Kupfer-Silber-Gold-Ziele im Westen der USA in den Mittelpunkt der Exploration. Für Anleger, die an die langfristige Kupferstory glauben, eröffnet sich damit ein spannender Hebel: Nicht nur am steigenden Kupferpreis teilzuhaben, sondern an der Entwicklung eines Unternehmens, dessen Ressourcenbasis und Projektfortschritte in einem Umfeld wachsender globaler Nachfrage erheblichen Wert entfalten könnten.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) haben soeben ein Update geliefert, das die Majuba-Hill-Story erneut auflädt - und diesmal geht es um ein Signal, das man in der Exploration selten so klar sieht: Der mineralisierte Footprint wächst weiter. Und zwar deutlich.



Insgesamt 96 neue Bodenproben bestätigen, dass sich die Kupfer- und Silberanomalien deutlich nach Osten ausweiten - bis zu 1.000 Fuß (≈ 305 m) über die bisherige Modellgrenze hinaus. 21 Proben über 100 ppm Kupfer, Spitzenwert 397 ppm Cu, dazu 24 Proben über 2 ppm Silber: Das ist keine zufällige Streuung, sondern gleich das nächste geochemische Cluster entlang der strukturellen Hauptkorridore.

Quelle: Pressemitteilung 19.11.2025

Warum ist das wichtig?

Weil sich diese neuen Anomalien 1:1 entlang derselben NW-trendenden Störungszonen anordnen, die bereits die hochgradigen Breccia-Körper kontrollieren - dort, wo Giant Mining mit MHB-30 im letzten Jahr spektakuläre Treffer landete:

66,4 m mit 1,35% Kupfer + 73,4 g/t Silber, inkl. 22,6 m mit 2,6% Kupfer.

Majuba Hill 2025 Ball Park Breccia Bodenuntersuchung - Kupfer zeigt Kontrollen für Mineralisierung

Quelle: Pressemitteilung 19.11.2025

Mineralisierte Brekzien und Kupfer zeigt Details, die anormale Kupfer- und Verwerfungskorridore definieren Quelle: Unternehmensnews vom 19.11.2025

Wenn geochemische Anomalien, Strukturkorridore und historische Hochgrad-Bohrungen exakt übereinanderliegen, spricht die Geologie eine sehr deutliche Sprache: Das System ist größer als gedacht. Und es wächst weiter.

CEO David Greenway bestätigt genau das: Die neuen Daten fließen direkt in das RESPEC-Geologiemodell, das jetzt für die nächste Drill-Kampagne geschärft wird. Finanzierung? Bereits gesichert. Timing? Perfekt - US-Kupferstrategie, steigende Nachfrage, Nevada als Top-Jurisdiktion.

Das Momentum baut sich auf.

Mehr Mineralisierung. Größere Footprints. Präzisere Targets. Und ein Projekt, das genau zum Zeitpunkt explodiert, an dem Kupfer weltweit knapp wird.

Majuba Hill wird zum strategischen Projekt - und Giant Mining zu einem Namen, den Anleger nicht erst bemerken sollten, wenn der nächste Bohr-Homerun kommt.

David Greenway wird in der Meldung ungewöhnlich klar:

Diese neuen Soil-Daten erweitern die Majuba-Hill-Mineralisierung. Unser technisches Programm stärkt das geologische Framework, das unser RESPEC-Modell und die Bohrplanung untermauert. Ich freue mich auf die nächste Phase.

Silber wird zum Game Changer

Bisher stand Majuba Hill vor allem für Kupfer. Mit der News vom 07.11. wird klar:

Majuba ist ein Kupfer-Silber-Gold-System.

Silber wird Rohstoffwerttreiber.

RESPEC baut die Silbergehalte nun ins Modell ein:

Integration der Bohrlöcher MHB-30 bis MHB-36

Analyse der Brekzienkörper & hochgradigen Domänen

Vorbereitung der metallurgischen Tests (→ Silberausbringung!)

Und genau dieses Silber kommt nicht in Spureneinheiten vor, sondern hochgradig und über signifikante Mächtigkeiten:

74,0 Fuß mit 30,1 g/t Ag

innerhalb von 218,0 Fuß mit 73,4 g/t Ag und 1,35% Cu

Solche Ergebnisse sind im Kupfer-Junior-Segment selten Gold wert - im wahrsten Sinne.



Gleichzeitig wird das Umfeld explosiv

Glencore plant Schließung der größten Kupferschmelze Kanadas

USA setzen Kupfer & Silber auf die Liste kritischer Rohstoffe

"America First"-Rohstoffstrategie → heimische Förderung bevorzugt

KI-, E-Mobilitäts- und Infrastruktur-Boom → Kupferverbrauch explodiert

Es herrscht nicht Nachfrage. Es herrscht Kupfer-Mangel.

Die USA brauchen heimische Projekte.

Majuba Hill liegt genau dort, wo die neue Lieferkette entstehen soll:

? Nevada - #1 Mining-Jurisdiktion weltweit

? Infrastruktur vorhanden

? 100% Eigentum

? Bohrziele definiert

? Finanzierung gesichert

Giant Mining tut jetzt genau das richtige: Tempo erhöhen, Modell verfeinern, Wert heben.

Was bedeutet das für Anleger?

Mit dem erweiterten RESPEC-Mandat verlässt Giant Mining die Story-Phase und wechselt auf die Entwicklungsschiene:

Brekzienkörper werden geometrisch definiert

Hochgradige Kerne können modelliert werden

Nächste Bohrziele werden zielgenau priorisiert

Basis für Ressourcenschätzung entsteht

? Das senkt das Risiko.

? Das erhöht den potenziellen Projektwert.

In Explorationsprojekten gibt es nur wenige Momente, die echte Kurshebel auslösen:

Dies hier ist einer.

Der Markt liebt Klarheit.

Ein geologisch validiertes Modell = Klarheit.

Wenn der Markt erkennt, dass Majuba Hill ein Kupfer-Silber-System mit Größe ist - dann wird Giant Mining anders bewertet.

Eindrücke vom Bohrprogramm am Majuba Hill. Quelle, Pressemitteilung 07.11.2025

Der globale Kupfermarkt befindet sich in einer Phase außergewöhnlicher Dynamik. Getrieben von Megatrends wie Elektromobilität, Energiewende und Infrastrukturmodernisierung gewinnt Kupfer zunehmend an strategischer Bedeutung. Als unverzichtbarer Rohstoff für Zukunftstechnologien steht es im Zentrum globaler Wachstumssektoren - und bietet damit attraktive Chancen für Investoren, die frühzeitig auf nachhaltiges, langfristiges Wachstum setzen.

Während die USA ihre Lieferketten strategisch absichern und gezielt auf heimische Förderung und Verarbeitung setzen, wird klar: Kupfer ist zum geopolitischen Schlüsselmetall geworden. Mit milliardenschweren Programmen und neuen Regulierungsanreizen fördert Washington die Rückverlagerung der Wertschöpfungskette - vom Erz bis zur Endverarbeitung - in die Vereinigten Staaten. Genau hier positioniert sich Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) als potenzieller Profiteur.

Mitten im rohstoffreichen Nevada entwickelt das Unternehmen das Majuba-Hill-Projekt - ein geologisch überzeugendes Kupfervorkommen, das perfekt in die neue nationale Rohstoffstrategie der USA passt. Giant Mining setzt dabei auf eine Kombination aus klassischer Explorationskompetenz und modernster, KI-gestützter Bohrplanung. Diese datenbasierte Herangehensweise ermöglicht eine präzisere Ressourcenerkundung, beschleunigt Entscheidungsprozesse und steigert die Effizienz der Exploration - ein klarer Wettbewerbsvorteil in einem Markt, der zunehmend von Technologie und Geschwindigkeit geprägt ist.

Der jüngste Schritt der US-Regierung unterstreicht diese Entwicklung: Mit der Präsidialproklamation "Regulatory Relief for Certain Stationary Sources to promote American Mineral Security" wurden ausgewählten Kupferschmelzen zweijährige Fristverlängerungen bei Emissionsauflagen gewährt, um amerikanische Verarbeitungskapazitäten zu sichern.

Regulatorische Erleichterungen für bestimmte stationäre Anlagen zur Förderung der amerikanischen Mineraliensicherheit Quelle whithehouse.gov

Diese Entscheidung ist ein deutliches Signal: Die heimische Kupferproduktion hat höchste Priorität - von der Mine bis zur Schmelze. Giant Mining begrüßte die Maßnahme ausdrücklich und verwies auf sein Engagement für verantwortungsbewusste Exploration und nachhaltige Entwicklung im Sinne der nationalen Rohstoffstrategie.

Globale Engpässe verstärken Amerikas Kupferdruck

Während die USA ihre heimische Kupferstrategie vorantreiben, spitzt sich die Angebotslage auf dem nordamerikanischen Markt weiter zu. Laut einem aktuellen Bericht von The Globe and Mail (Reuters, 3. November 2025) plant Glencore die Schließung seiner Horne-Schmelze in Quebec - der größten Kupfermetall-Produktion Kanadas - aufgrund massiver Umweltauflagen und Investitionskosten von über 200 Millionen US-Dollar.

Die Anlage verarbeitet derzeit über 300.000 Tonnen Kupfermetall pro Jahr und beschäftigt mehr als 1.000 Menschen. Sollte die Schließung Realität werden, würde das den ohnehin angespannten Markt zusätzlich unter Druck setzen und die Abhängigkeit der USA von Importen weiter erhöhen.

Analysten sehen darin ein weiteres Signal für die drohenden Versorgungsengpässe, die bereits zu Rekordpreisen über 11.000 US-$ pro Tonne geführt haben. Während in Kanada Produktionskapazitäten verschwinden, gewinnen Projekte wie Majuba Hill in Nevada an strategischer Bedeutung - sie können perspektivisch helfen, die heimische Kupferversorgung zu sichern und die Lieferkette zu stabilisieren.

In einer Phase, in der der Kupferpreis trotz kurzfristiger Rücksetzer im Jahresverlauf deutlich gestiegen ist, entsteht damit ein neues Momentum. Die Kombination aus politischem Rückenwind, technologischer Innovationskraft und vielversprechenden geologischen Ergebnissen könnte genau der Hebel sein, der Majuba Hill in den Fokus institutioneller Investoren rückt. Wer jetzt handelt, positioniert sich frühzeitig in einem Markt, der kurz davorsteht, sich neu zu ordnen - und könnte von der Entwicklung eines Projekts profitieren, das das Potenzial hat, sich vom Geheimtipp zum strategischen Rohstoffprojekt der USA zu entwickeln.

Während sich viele Marktteilnehmer noch auf die etablierten Produzenten konzentrieren, wächst in Washington der Druck, die gesamte Kupfer-Wertschöpfungskette in die USA zurückzuholen. Heimische Kupfervorkommen sind nicht nur erwünscht, sondern notwendig, um die Versorgungssicherheit und technologische Unabhängigkeit des Landes zu gewährleisten. Majuba Hill rückt dadurch stärker, denn je in den Mittelpunkt der strategischen Planung - als potenzieller Schlüsselbaustein einer neuen US-Kupferära.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) hat sich auf diese Entwicklung frühzeitig vorbereitet: mit Bohrungen in Brekzienzonen, KI-gesteuerten Explorationsmodellen, einer gestärkten Finanzierung und einer aktiven Positionierung innerhalb der nationalen Rohstoffstrategie der Vereinigten Staaten. Der jüngste Preisrückgang bei Kupfer könnte sich für langfristig denkende Investoren daher als Chance erweisen - bevor der Markt erkennt, welches Potenzial hier tatsächlich entsteht.

Das Unternehmen zeigt eindrucksvoll, wie moderne Rohstoffexploration heute funktioniert: mit klarem geopolitischem Rückenwind, technologischer Präzision und einer strategischen Entschlossenheit, die sich zunehmend bezahlt macht. Mit der angekündigten Brekzienstudie will Giant Mining das geologische Verständnis des Projekts weiter vertiefen und die nächste Bohrphase noch gezielter planen - ein weiterer Schritt auf dem Weg, Majuba Hill als eines der vielversprechendsten Kupferexplorationsprojekte der USA zu etablieren.



Neue Brekzienstudie soll Kupferpotenzial in der Tiefe gezielt erschließen

Die Studie fokussiert auf Brekzienkörper - Gesteinsmischungen, die durch vulkanische/tektonische Prozesse entstanden sind und in Porphyr-Systemen oft als Hauptträger für hochgradige Metallisierung dienen. In Majuba Hill wurden solche Strukturen bereits erfolgreich angebohrt: MHB-30 und MHB-32 durchteuften hochgradige Kupferzonen (u. a. bis zu 2,6% Cu über 22,6 m) mit starken Silberwerten - ein klarer Hinweis, dass die Brekzien hier "heiß" sind.

Datengrundlage & Methode der Studie:

>100 historische Bohrungen plus die jüngsten Resultate der Phase-1-Kampagne 2025 bilden den Datensee.

Daraus entsteht ein integriertes 3D-Modell (Lithologie, Alteration, Strukturgeologie, Geochemie, Geophysik).

KI/ML-Modelle (u. a. zur Mustererkennung und Zielrankings) identifizieren Hochwahrscheinlichkeitszonen in der Tiefe und liefern Unsicherheitsspannen für Tiefe, Mächtigkeit und Gehalt.

priorisierte Bohrziele mit optimierten Collar-Koordinaten und Bohrpfaden, um Meter effizienter einzusetzen.

Die Studie soll die "heißen Zonen" innerhalb der Brekzienkörper engen, um Phase 2 maximal zielgenau zu fahren: Step-outs auf bekannte Treffer, Down-Dip-Tests auf hochgradige Kerne und Infill zur Vorbereitung einer konsistenten Ressourcendefinition.

Quelle: Unternehmensmeldung

Die Brekzienstudie ist kein "nice to have", sondern der Hebel, um Phase 2 scharf zu stellen - mit dem Ziel, die bekannten hochgradigen Treffer räumlich zu verbinden, tiefe Kerne zu bestätigen und Majuba Hill ressourcentechnisch auf das nächste Level zu heben.

Kupfer wird strategisch - und Giant Mining rückt in den Fokus

Die geopolitische Großwetterlage spielt Giant Mining derzeit voll in die Karten. Die von der US-Regierung angekündigten 50%-Zölle auf Kupferimporte und das übergeordnete Ziel, heimische Rohstoffe zu priorisieren, verleihen Projekten wie Majuba Hill eine ganz neue Bedeutung - auch wenn die Maßnahmen letztlich moderater ausgefallen sind, als viele Marktteilnehmer erwartet hatten.

Giant Mining positioniert sich klar als aktiver Partner der "America First"-Rohstoffstrategie und betont in seiner jüngsten Mitteilung die Bereitschaft, einen Beitrag zur nationalen Kupferversorgung zu leisten. Mit einer gesicherten Finanzierung für Phase 2, bestehender Infrastruktur und einem erfahrenen Explorationsteam um Geologe Buster Hunsaker ist das Projekt Majuba Hill für diesen Moment strategisch ideal aufgestellt. Das Unternehmen steht damit möglicherweise am Beginn einer neuen Ära amerikanischer Rohstoffsicherung.

Amerikanische Produzenten mit hohem Kupferbedarf brauchen jetzt vor allem eines: verlässliche, heimische Quellen.

Während weltweit über grüne Technologien, neue Stromnetze und E-Mobilität diskutiert wird, fehlt in vielen Szenarien ein entscheidendes Detail: Kupfer. Ohne das rote Metall gibt es keine Energiewende, keine Digitalisierung und keinen Fortschritt - denn Kupfer ist das Rückgrat moderner Energie- und Kommunikationssysteme.

Doch was, wenn die Lösung direkt vor der Haustür liegt?

Mitten im rohstoffreichen Nevada arbeitet ein bislang kaum beachtetes Junior-Unternehmen an der Neuauflage einer historischen Kupfermine: Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085). Das Majuba-Hill-Projekt vereint Bergbaugeschichte mit modernster Explorationstechnologie - und bietet damit das Potenzial für eine neue Kupfer-Zukunft in den USA. Erste Ergebnisse sind vielversprechend: moderne Technik trifft hier auf bewährte Strukturen - und das zum exakt richtigen Zeitpunkt.

Majuba Hill: Hier könnte Amerikas Rohstoffzukunft beginnen

Das Majuba Hill Projekt ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern ein geschichtsträchtiger Ort mit solidem Fundament. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde hier untertage Kupfer, Zinn, Silber und Gold erfolgreich abgebaut. Bis in die 1950er Jahre hinein verließen Millionen Pfund Kupfer sowie beachtliche Mengen an Edel- und Begleitmetallen diese historische Lagerstätte - ein eindrucksvolles Zeugnis für die geologische Stärke der Region.

Heute knüpft Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) an dieses wertvolle Erbe an - mit modernster Explorationstechnologie, datengetriebener KI-Analyse und einem klaren Fokus auf kritische Rohstoffe für die Energiewende. Ziel ist es, Majuba Hill als Schlüsselprojekt der neuen US-Kupferära zu etablieren - ein Projekt, das Geschichte und Zukunft vereint und sich genau dort positioniert, wo Amerikas Rohstoffzukunft beginnen könnte.

Quelle Giant Mining

Strategisch gelegen, vollständig kontrolliert - und bereit für den nächsten Schritt

Ein zentraler Wettbewerbsvorteil von Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) liegt in der bereits vorhandenen Infrastruktur rund um das Majuba Hill Projekt: gut ausgebaute Zugangsstraßen, eine stabile Stromversorgung, bestehende Transport- und Wasseranbindungen sowie eine Verarbeitungsanlage vor Ort schaffen ideale Rahmenbedingungen für eine zügige Weiterentwicklung - und perspektivisch auch für eine zukünftige Produktion.

Das Projektgebiet umfasst rund 15,1 Quadratmeilen in einer erstklassigen Lage nordöstlich von Reno, Nevada, nur einen Steinwurf entfernt von der Tesla Gigafactory - einem Symbol für die grüne und technologiegetriebene Zukunft der US-Industrie. Nevada selbst zählt zu den bergbaufreundlichsten und politisch stabilsten Regionen Nordamerikas, mit klaren Genehmigungsverfahren, verlässlichem Umweltmanagement und einem investorenfreundlichen Rohstoffklima.

Giant Mining hält 100% der Eigentumsrechte am Majuba-Hill-Projekt - inklusive umfassender mineralischer und oberirdischer Nutzungsrechte, die sowohl auf staatlicher als auch privater Ebene gesichert sind. Diese vollständige Kontrolle bietet maximale Flexibilität bei der Entwicklung und potenziellen Partnerschaften.

Ein Projekt mit ideal strukturellen Voraussetzungen, in einer Region, die wie kaum eine andere für Amerikas Rohstoffzukunft steht.

Bohrhighlights- Majuba Hill nähert sich einem entscheidenden Meilenstein

Im Rahmen der erfolgreichen Explorationskampagne 2024-2025 hat Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) insgesamt sieben Kernbohrungen (MHB-30 bis MHB-36) mit einer Gesamtlänge von 7.370,5 Fuß (2.246,53 Meter) abgeschlossen. Damit erhöht sich die kumulierte Bohrleistung auf beeindruckende 89.395 Fuß (27.247,5 Meter) - ein bedeutender Meilenstein in der systematischen Erkundung des Majuba-Hill-Projekts.

Die gewonnenen Daten liefern wertvolle neue Erkenntnisse zur geologischen Struktur und Metallverteilung und bringen das Unternehmen einen großen Schritt näher an eine erste Mineralressourcenschätzung heran - ein Schlüsselmoment auf dem Weg zur potenziellen Wirtschaftlichkeitsbewertung.

Höhepunkt der Kampagne: Bohrloch MHB-30

218,0 Fuß (66,4 m) mit 1,35% Kupfer (Cu) und 73,4 g/t Silber (Ag) ab der Oberfläche

- inklusive: 74,0 Fuß (22,6 m) mit 2,6% Cu und 30,1 g/t Ag

Diese außergewöhnlichen Ergebnisse bestätigen erneut das hohe Gehaltspotenzial in oberflächennahen Brekzienzonen und unterstreichen die strategische Bedeutung von Majuba Hill als aussichtsreiches Porphyr-Kupferprojekt mit erheblichem Tiefen- und Flächenpotenzial.

Drilling am Majuba Hill, Quelle. Giant Mining

Die Resultate festigen die Vision, Majuba Hill zu einem künftigen strategischen Kupferlieferanten der Vereinigten Staaten zu entwickeln - im Einklang mit der steigenden nationalen Nachfrage nach kritischen Rohstoffen und dem Ziel einer elektrifizierten, ressourcensicheren US-Wirtschaft.

KI-Revolution entfacht Superzyklus im Energiesektor - und Kupfer steht im Zentrum

Was jetzt beginnt, ist kein gewöhnlicher Rohstoffzyklus - es ist ein Superzyklus. Ein struktureller Wandel, der die Energie- und Technologieinfrastruktur Amerikas - und der Welt - grundlegend neu schreibt.

Stromnetze, Rechenzentren, Batteriefabriken, Ladeinfrastruktur, KI-Cluster - jede dieser Zukunftstechnologien verschlingt gewaltige Mengen an Kupfer, dem zentralen Leitmetall der modernen Welt.

Laut BloombergNEF müssen in den kommenden Jahren über 2,1 Billionen US-Dollar in kritische Rohstoffe wie Kupfer investiert werden, um den weltweiten Bedarf zu decken. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt bereits: Ab 2025 droht ein globales Kupferdefizit. Und selbst Goldman Sachs bringt es auf den Punkt - Kupfer ist das "neue Öl der grünen und digitalen Revolution."

In diesem Umfeld entsteht ein klarer Trend: Wer Zugang zu sicheren, skalierbaren Kupfervorkommen hat, wird zum strategischen Gewinner der Energiewende und der KI-getriebenen Industrialisierung.

Fünf Megatrends treiben Amerikas Energie- und Rohstoffrenaissance

1. Neuer Kalter Krieg - Energie als geopolitische Waffe

Seit Russlands Invasion in der Ukraine hat die globale Blockbildung die Energieversorgung grundlegend verändert. Der Westen wendet sich von russischem und iranischem Öl ab - und die USA rücken als Energieversorger Nummer 1 in den Mittelpunkt.

2. Reshoring und Industrie-Renaissance

Produktionskapazitäten kehren in großem Stil nach Amerika zurück. Das bedeutet einen dramatisch steigenden Energiebedarf, vor allem in stromintensiven Sektoren wie Halbleiter, Elektromobilität, KI und Cloud-Infrastruktur.

3. Europa braucht amerikanische Energie

Flüssiggas-Terminals, Pipelines und Transatlantik-Handel boomen. Die US-Energieexporte werden zur Versorgungsader Europas, während gleichzeitig Milliardeninvestitionen in neue Transport- und Netzkapazitäten fließen.

4. KI-Boom frisst Strom - und Kupfer

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Märkte, sondern auch den Energiebedarf. Rechenzentren, Supercomputer und Hochspannungsnetze treiben den Verbrauch in neue Dimensionen. Und mit ihnen wächst die Nachfrage nach Kupfer, dem elementaren Leitmetall der digitalen und elektrifizierten Welt.

5. Politische Zeitenwende - Energie und Rohstoffe als nationale Priorität

Mit der Rückkehr von Donald Trump (bzw. der neuen US-Regierung) steht die Energiesouveränität wieder ganz oben auf der Agenda: schnellere Genehmigungen, massive Infrastrukturinvestitionen, steuerliche Anreize und ein klarer Fokus auf Rohstoffsicherheit "Made in USA".

Ein neuer Billionen-Dollar-Markt entsteht

Für Anleger eröffnet sich in den kommenden Jahren ein Markt von historischer Dimension: die Modernisierung und Elektrifizierung der US-Energieinfrastruktur.

Von Stromnetzen über Speicherlösungen bis zu Bergbauprojekten fließen Billioneninvestitionen - und im Zentrum all dessen steht ein Metall, ohne das kein Fortschritt möglich ist:

Kupfer - der Leitrohstoff der neuen Energieära

Kupfer ist das Rückgrat der Energiewende und Digitalisierung. Ohne Kupfer keine Stromnetze, keine Rechenzentren, keine Elektrofahrzeuge, keine Energiewende. Analysten sprechen bereits von einem kommenden Kupfer-Superzyklus, getrieben durch Elektrifizierung, KI und Infrastrukturaufbau.

Was jetzt beginnt, ist kein gewöhnlicher Rohstoffzyklus - es ist ein Superzyklus.

Kupfer, KI und Amerika - das ist die neue Rohstoffformel

Die Welt elektrifiziert sich - und Kupfer steht im Zentrum dieser Transformation.

Künstliche Intelligenz, Elektromobilität, Digitalisierung und Reindustrialisierung erzeugen eine Nachfrage, wie sie der Kupfermarkt seit Jahrzehnten nicht gesehen hat.

Giant Mining steht mit Majuba Hill in Nevada bereit, ein Teil dieser Entwicklung zu werden - technologisch modern, strategisch positioniert und mit klarer Vision.

In einem Markt, der gerade erst beginnt, seine wahre Größe zu entfalten, gilt mehr denn je:

Weitblick entscheidet. Und Kupfer ist der Schlüssel. Giant Mining - Kupferaktie mit Superzyklus-Potenzial

Wenn Sie 1995 in Amazon, 2003 in Apple oder 2020 in Nvidia investiert hätten - würden Sie es heute bereuen? Wohl kaum.

Heute steht der Rohstoffsektor an einem ähnlichen Wendepunkt. Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) vereint alles, was es braucht, um zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein - mitten im Beginn eines neuen Kupfer-Superzyklus:

Hochgradige Kupferfunde im Majuba-Hill-Projekt in Nevada

im in Nevada Strategische Lage nahe der Tesla Gigafactory - im Herzen der US-Energiewende

nahe der - im Herzen der US-Energiewende Bestehende Infrastruktur und 100% Eigentum an einem weitläufigen Landpaket

und an einem weitläufigen Landpaket KI-gesteuerte Bohrplanung trifft auf sichtbare Kupfermineralisierung

trifft auf Neue Bohrprogramme und eine frische Finanzierung über 3 Mio. CAD signalisieren klares Wachstum

Jetzt zählt Weitblick.

Wer früh handelt, positioniert sich dort, wo Technologie, Energie und Rohstoffe aufeinandertreffen.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) ist keine kurzfristige Wette - sondern ein potenzieller Schlüsselspieler des kommenden Rohstoffzyklus.

Wer heute investiert, setzt nicht auf einen Hype, sondern auf den Rohstoffmotor der nächsten Wirtschaftsära.

Wer heute investiert, setzt auf ein Unternehmen mit Substanz, Momentum und Relevanz - in einem Markt, der gerade erst beginnt, sein volles Potenzial zu entfalten.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) ist mehr als ein Explorationswert - es ist ein Investment in die Energiezukunft Amerikas.

Tipp für smarte Anleger:

Diversifikation bleibt der Schlüssel zu jedem erfolgreichen Portfolio. Doch wer den aktuellen Kupfer-Superzyklus ernst nimmt, sollte prüfen, ob US-Kupferwerte wie Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) nicht einen Platz im eigenen Investmentkorb verdienen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen Ihre Redaktion von Mining Investor

Besuchen Sie auch die offizielle Webseite von Giant Mining sowie die hinterlegten Unternehmensdokumente auf sedarplus.ca, um sich ein eigenes, fundiertes Bild über das Projekt Majuba Hill und die weitere spannende Entwicklung des Unternehmens zu machen.

Enthaltene Werte: JE00B4T3BW64,CA37452L1085