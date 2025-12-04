Zürich / Bern - Die jährliche Weihnachtsumfrage des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens EY in der Schweiz und der Swiss Retail Federation, dem Dachverband der Schweizer Detailhandelsbranche, zeigt: Die für Weihnachtsgeschenke vorgesehenen Ausgaben steigen deutlich um 21% gegenüber dem Vorjahr. Nachdem im Jahr 2024 im Schnitt 282 Franken ausgegeben wurden, planen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten dieses Jahr 341 Schweizer Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
