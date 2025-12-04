Zürich - Die Derivate-Boutique Leonteq rechnet für das laufende Jahr mit einem hohen Verlust. Das Geschäftsmodell sei nach wie vor relativ stark von den Marktbedingungen abhängig. Insgesamt erwartet Leonteq laut Mitteilung vom Donnerstag im Gesamtjahr 2025 einen bereinigten Verlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Dank ergriffener Massnahmen werden die zugrundeliegenden Kosten nun auf rund 205 Millionen Franken geschätzt nach bisher 220 ...

