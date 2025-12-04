Zürich - Der US-Dollar hat in der Nacht auf Donnerstag gegenüber dem Euro und dem Franken die Vortageseinbusse wieder aufgeholt. Aktuell wird das Euro/Dollar-Paar zu 1,1654 gehandelt nach 1,1672 am Vorabend und 1,1647 am Mittwochmorgen. Ähnlich hat sich auch das Dollar/Franken-Paar entwickelt. Derzeit kostet der Greenback 0,8013 Franken nach 0,7995 am Vorabend bzw. 0,8014 im frühen Vortagshandel. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar bei Kursen ...

