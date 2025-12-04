Zürich - Swiss Re ernennt Nicole Pieterse per 1. Januar zur Personalchefin (Chief People Officer). Sie folgt auf Cathy Desquesses, die aus persönlichen Gründen zurücktritt, wie der Rückversicherer am Donnerstag bekannt gab. Desquesses war viereinhalb Jahre im Amt. «Wir bedauern ihren Weggang und wünschen ihr alles Gute für die Zeit, die sie sich nun nimmt, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren, erklärte Konzernchef Andreas Berger im Communiqué. ...

