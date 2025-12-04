Was kann man mit seinen Kindern unternehmen, wenn es draußen kalt, nass und neblig wird? Machen Sie es wie im Sommer: Wir haben fünf Freizeitparks ausgesucht, die sich im Winter besonders lohnen.Schon im November träumen viele wieder vom Sommer mit Sonne, Strand und Badesee, doch das nasskalte Wetter und die frühere Dunkelheit sprechen klar dagegen. An einen Besuch im Freizeitpark denken in dieser Jahreszeit nur wenige. Dabei gibt es durchaus Freizeitparks, die sich für einen Besuch im Winter empfehlen. Zum einen, weil sie viele Aktivitäten wettergeschützt ermöglichen und besondere Winterprogramme bieten. Zum anderen, weil es im Winter kaum Warteschlangen vor den großen Attraktionen gibt, und teilweise die Eintrittspreise deutlich reduziert sind.Die folgenden fünf Freizeitparks eignen sich besonders für einen Besuch in Herbst und Winter:Phantasialand Wintertraum (Brühl bei Köln)© PhantasialandÖffnungszeiten Täglich 11:00-20:00 Uhr (Beispiel: ca. Mitte November bis Ende Januar; geschlossen am 24., 25.12. und 01.01.) Eintrittspreise Tageskarte Erwachsene: ca. 57-78 € (Online-Preis, tagesabhängig) Tageskarte Kinder (4-11 J.): ca. 47-68 € (Online-Preis, tagesabhängig) Was für einen Besuch im Winter spricht:Das Phantasialand verwandelt sich in den "Wintertraum", eine der bekanntesten und aufwendigsten Winterveranstaltungen Deutschlands.Hoher Attraktions-Anteil: Im Gegensatz zu vielen anderen Parks sind fast alle großen Fahrgeschäfte (auch die Achterbahnen wie Taron, Black Mamba, Chiapas) geöffnet, da viele ...

