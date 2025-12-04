Heftiger Streit im Luxussektor: Der Hermès-Erbe Nicolas Puech hat eine Zivilklage gegen LVMH-Chef Bernard Arnault eingereicht. Puech behauptet, ohne sein Wissen den Besitz von sechs Millionen Hermès-Aktien verloren zu haben. Das Aktienpaket soll heute heute rund 14 Milliarden Euro wert sein.Puech gehörte einst zu den größten Einzelaktionären von Hermès. Er erklärte gegenüber der Zeitung L'Express, er habe nie gewusst, dass Freymond Hermès-Aktien in seinem Namen verschoben habe und stellte die Vorgänge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär