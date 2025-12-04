Heftiger Streit im Luxussektor: Der Hermès-Erbe Nicolas Puech hat eine Zivilklage gegen LVMH-Chef Bernard Arnault eingereicht. Puech behauptet, ohne sein Wissen den Besitz von sechs Millionen Hermès-Aktien verloren zu haben. Das Aktienpaket soll heute heute rund 14 Milliarden Euro wert sein.Puech gehörte einst zu den größten Einzelaktionären von Hermès. Er erklärte gegenüber der Zeitung L'Express, er habe nie gewusst, dass Freymond Hermès-Aktien in seinem Namen verschoben habe und stellte die Vorgänge ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.