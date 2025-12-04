Während Elon Musk in Europa gegen einbrechende Absätze kämpft, liefert der wichtigste Einzelmarkt endlich wieder ein vitales Lebenszeichen. Die November-Zahlen aus China verschaffen Tesla die dringend benötigte Atempause. Doch der Blick auf die globalen Daten zeigt: Das Fundament bröckelt.Für Tesla ist es einer der wenigen Lichtblicke in einem ansonsten düsteren Börsenjahr. Im November kletterten die Verkäufe des US-Pioniers in China um satte 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das belegen ...

