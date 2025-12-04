Nach dem fulminanten Börsengang ist es zuletzt ruhiger geworden um TKMS. Mittlerweile hat sich die Aktie der Marientochter von Thyssenkrupp im Bereich des Ausgabepreises von 60,00 Euro eingependelt. Mit der anstehenden Aufnahme in den MDAX wird noch im Dezember aber ein Meilenstein erreicht.Ab dem 22. Dezember wird TKMS im MDAX gehandelt. Das entscheidende Kriterium hierfür ist die Marktkapitalisierung in Streubesitz. TKMS und Aumovio, ein weiterer Börsenneuling, sind hier an Gerresheimer und HelloFresh ...

