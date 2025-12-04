Russland und die USA verhandeln über einen Frieden in der Ukraine. Wir Europäer bleiben hilflos außen vor. Die bittere Wahrheit dazu: Schuld sind wir daran selbst, denn niemand interessiert die europäische Haltung wirklich! Präsident Wladimir Putin beriet mehr als fünf Stunden lang mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump. Im Anschluss sprach US-Außenminister Marco Rubio zwar in einem FOX-Interview von einigen Fortschritten, ein konkretes Ergebnis gibt es aber nicht. Damit ist die Frage nach der Relevanz von Defense- und Rüstungs-Investition wieder schnell beantwortet: "Es bleibt wie es ist!" - weiterhin hohe Unsicherheit und der europäische Drang, die kolportierte Invasion aus dem Osten durch Abschreckung abzuwenden. Wieder konzentrieren sich die Investoren auf die alten Themen, die schon Anfang des Jahres die Runde machten. Wo ist hier noch Rendite zu holen?

