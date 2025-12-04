Korrektur der Rüstungswerte beendet? Das fragte sich am Dienstag DER AKTIONÄR - und prompt zogen Rheinmetall, Hensoldt, Renk und Co an. Das hatte in erster Linie mit Wladimir Putin zu tun, der Europa mit Krieg drohte. Auch Armin Papperger sah die Aktie seiner Rheinmetall AG nicht weiter fallen und griff in großem Stil zu. Rheinmetall-Chef Armin Papperger hat zum Wochenstart Aktien seines Unternehmens gekauft. Auf dem tiefsten Stand seit April schlug der Vorstandsvorsitzende zu und kaufte für knapp ...

