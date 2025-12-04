EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

AUTO1 Group erhöht Bestandsfinanzierung auf 1,6 Milliarden Euro für kontinuierliches Wachstum



04.12.2025

AUTO1 Group erhöht Bestandsfinanzierung auf 1,6 Milliarden Euro für kontinuierliches Wachstum Berlin, 4. Dezember 2025 - AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute die erfolgreiche Erhöhung und Verlängerung ihrer Verbriefungslinie zur Finanzierung ihres Fahrzeugbestands bekannt. Der erweiterte Finanzierungsrahmen ermöglicht es der Gruppe, einen Gebrauchtwagenbestand von bis zu 1,6 Mrd. EUR zu finanzieren und so ihre ambitionierten Wachstumspläne in Europa weiter voranzutreiben. Highlights der Transaktion: Zusätzliche Bankpartner: AUTO1 Group hat ihre Bankpartner von sechs auf dreizehn führende Banken erweitert und ist so für den zukünftigen Finanzierungsbedarf ihres Bestands bestens positioniert.

AUTO1 Group hat ihre Bankpartner von sechs auf dreizehn führende Banken erweitert und ist so für den zukünftigen Finanzierungsbedarf ihres Bestands bestens positioniert. Verbesserte Finanzierungskonditionen: Im Zuge der Erhöhung verbesserte AUTO1 Group die Konditionen der Verbriefung und erhielt niedrigere Zinsmargen.

Im Zuge der Erhöhung verbesserte AUTO1 Group die Konditionen der Verbriefung und erhielt niedrigere Zinsmargen. Verlängerung des Verfügbarkeitszeitraums bis November 2027. Die Kapazität der Bestandsfinanzierung von 1,6 Mrd. EUR setzt sich aus bis zu 1,3 Mrd. EUR Senior Notes sowie bis zu 0,3 Mrd. EUR Junior Notes der AUTO1 Group zusammen. Dies entspricht einer Erhöhung der Finanzierungskapazität um 45 %. Zusätzlich wurde der Verfügbarkeitszeitraum der Finanzierung bis November 2027 verlängert. Philip Reicherstorfer, VP Treasury, IR & Captive Finance der AUTO1 Group: "Mitder Erhöhung unserer Bestandsfinanzierung sind wir optimal für unser Wachstum in 2026 aufgestellt. Wir danken unseren Bankpartnern für ihre kontinuierliche Unterstützung. So können wir uns weiter darauf konzentrieren, unseren Autohero-Kunden und unseren AUTO1.com-Partnern hervorragende Services und eine große Fahrzeugauswahl zu bieten." Credit Agricole CIB ist die federführende Bank für die Hauptverbriefungslinie und BNP Paribas ist die federführende Bank für die italienische Verbriefungslinie. AUTO1 Group wurde von Freshfields Bruckhaus Deringer beraten. Hogan Lovells beriet die Kreditgeber. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com . Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2024 europaweit 6.300 Mitarbeitende, verkaufte 2024 690.000 Fahrzeuge und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com . Investor Relations Kontakte Philip Reicherstorfer Group Treasurer Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com Maria Shevtsova Head of Investor Relations Tel: +49 (0)170 556 9259 Email: ir@auto1-group.com Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Tel: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com



