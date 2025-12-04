Der Facebook-Konzern Meta macht Ernst bei der Entwicklung von Geräten für die Ära Künstlicher Intelligenz. Nun wurde ein Design-Verantwortlicher von Apple abgeworben. Der Designer, der für die Bedienung von Apple-Produkten zuständig ist, wechselt zum Facebook-Konzern Meta. Alan Dye soll an Geräten für die Ära Künstlicher Intelligenz arbeiten, wie Metas Technikchef Andrew Bosworth auf der Plattform X schrieb. Dye verantwortete zuletzt unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
