© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.com

Die EU bereitet ein Kartellverfahren gegen Meta vor, um zu untersuchen, ob die KI-Integration in WhatsApp dem Konzern unfaire Vorteile verschafft.Die Europäische Union verschärft ihren Kurs gegenüber großen Tech-Konzernen und nimmt nun erneut Meta Platforms ins Visier. Nach Informationen der Financial Times plant die EU-Kommission eine Kartelluntersuchung zur Einführung des KI-Systems "Meta AI" in WhatsApp. Brüssel prüft Metas KI-Strategie in WhatsApp Wie die FT berichtet, soll die Kommission untersuchen, wie Meta sein KI-gestütztes Assistenzsystem Anfang 2025 in den Messaging-Dienst integriert hat. Die EU will insbesondere prüfen, ob die Einbettung der Technologie möglicherweise den …