onemarkets Blog
04.12.2025 10:13 Uhr
84 Leser
Artikel bewerten:
(0)

DAX startet freundlich - Aurubis und Meta im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt eröffnet mit freundlicher Tendenz: Der DAX zeigt sich im Plus, während die US-Indikationen bislang keine klare Richtung erkennen lassen. Aus Fernost kommen dagegen deutliche Signale: Der Nikkei legt kräftig zu und stützt die Stimmung in Europa.

Makroökonomischer Überblick:

In Australien sorgt ein überraschend hoher Warenhandelsüberschuss für Gesprächsstoff: Mit 4,39 Milliarden AUD übertrafen die Oktober-Daten die Erwartungen und signalisieren robuste Exportströme trotz globaler Unsicherheiten. Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Kanada, wo der Ivey-PMI für November erwartet wird. Prognosen sehen einen Anstieg auf 53,6 Punkte.

Im Fokus:

Aurubis zeigt sich im frühen Handel fester, obwohl die Zahlen für 2024/25 einen Rückgang des operativen Vorsteuergewinns um 14 % auf 355 Mio. € ausweisen. Das IFRS-Ergebnis legte dank hoher Metallpreise deutlich zu und die Dividende soll auf 1,60 € steigen. Für das laufende Geschäftsjahr peilt der Vorstand weiterhin 300 bis 400 Mio. € operativen Gewinn an.

Meta zeigt sich vorbörslich leicht im Plus und sorgt mit einem spektakulären Personal-Coup für Schlagzeilen: Alan Dye, langjähriger Design-Chef von Apple, wechselt zum Jahresende zu Meta, um die Entwicklung KI-gestützter Geräte voranzutreiben. Der Schritt unterstreicht den verschärften Wettbewerb um Spitzenkräfte im Silicon Valley.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX/X-DAX Bear UG43FC 18,09 25642,663938 Punkte 13,25 Open End
Silber Bull UN29GE 0,5699 57,00 USD 88,9 Open End
DAX/X-DAX Bull UG6UTK 7,69 23081,114968 Punkte 30,8 Open End
Gold Bull UN21S5 9,4 4087,28331 USD 39,58 Open End
DAX Bull UG4ZEF 22,69 21595,02885 Punkte 10,56 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2025; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Broadcom Inc. Call UG2W8T 5,09 330,00 USD 5,25 14.01.2026
DAX Call UG2LSJ 0,71 26800,00 Punkte 27,67 20.03.2026
DAX Call UG27ND 1,82 25800,00 Punkte 23,65 20.03.2026
DAX Put UG27NA 0,78 23000,00 Punkte 53,04 19.12.2025
NVIDIA Corp. Call UG4CRN 0,90 200,00 USD 6,61 18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2025; 09:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Airbus SE Long HC404X 19,03 148,619634 EUR 4 Open End
NASDAQ 100 Long HD7R22 4,50 23050,257427 Punkte 10 Open End
Meta Platforms Inc. Long HD2RXS 8,10 426,518224 USD 3 Open End
Deutsche Telekom AG Long UG3WYC 6,21 13,603706 EUR 2 Open End
E.ON SE Long UG4KJ1 1,70 14,393411 EUR 11 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.12.2025; 09:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

