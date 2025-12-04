Nach dem heftigen Rücksetzer Ende Oktober arbeitet die Aktie von Meta derzeit an der Erholung. Von ihrem Tief Mitte November konnte sie sich bereits klar lösen. Nun gilt es, die 200-Tage-Linie zu knacken. Im Bereich Künstliche Intelligenz setzt der Konzern in Zukunft derweil auf Hilfe aus dem Hause Apple.Meta sichert sich prominente Verstärkung aus Cupertino: Alan Dye, bislang für das Erscheinungsbild von Apples Software verantwortlich, arbeitet künftig für den Facebook-Konzern. Dort soll er Technologien ...

